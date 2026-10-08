Кунафин: осенью в Москве можно будет увидеть несколько видов перелетных птиц

Москвичам рассказали, каких перелетных птиц можно будет увидеть этой осенью Кунафин: осенью в Москве можно будет увидеть несколько видов перелетных птиц

Москва8 окт Вести.Этой осенью в Москве можно будет увидеть различных перелетных птиц, в том числе тех, что нечасто встречаются на территории российской столицы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

По его словам, сейчас на территории Москвы орнитологи наблюдают за перелетными видами, чтобы внести в государственный кадастр объектов животного мира.

На территорию Москвы прилетают такие редкие гости, как, допустим, журавль или гусь-гуменник, или вальдшнеп массово пролетает через Москву, ну и многие другие виды. Часть этих видов не является особенными для Москвы, поэтому они и являются, так скажем, пролетными видами заявил Кунафин

Он отметил, что если у приземлившейся птицы есть травма, то можно обратиться на горячую линию правительства Москвы и ей окажут помощь.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о лебедях, которые прилетели в город на зимовку. Градоначальник призвал беречь природу, не беспокоить птиц, а просто любоваться ими.