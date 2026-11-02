Биолог Затевахин: птицы летят по своим правилам - автопилот и круиз-контроль Биолог Затевахин о перелетных птицах: у них в голове магнитные карты и автопилот

Москва2 ноя Вести.Перелетные птицы используют разные механизмы ориентации, включая ритмы дня и ночи, магнитные поля, а также способны "включать" автопилот и "круиз-контроль". Об этом рассказал ИС "Вести" кандидат биологических наук Иван Затевахин.

Специалисты из МГУ доказали, что теплая осень не является для птиц поводом отменять перелет в теплые края. Главный сигнал к этому для птиц — изменение продолжительности дня. Некоторые птицы способны чувствовать дедлайны, поэтому идут на риск, срезая маршруты, чтобы успеть обзавестись потомством.

Перелетные птицы ориентируются на ритмы смены дня и ночи. Когда темнота наступает, когда время поджимает, то они в определенный момент, как бы тепло не было сейчас, они все равно полетят. Есть мелкие птицы, вроде куликов, у которых весь организм перестраивается под запасание жира, чтобы его хватило на полет, у них уменьшаются внутренние органы - все занимает жир, они встают на маршрут и летят по 12 000 километров не останавливаясь. У полярных крачек — совершенно другой механизм. Они замечательные рыболовы, и они в процессе полета кормятся. То есть они полетели над океаном, "сели, поели и опять пошли". Они ориентируются по магнитным полям рассказал Затевахин

По его словам, ученые еще не определились с точным местом магнитной чувствительности у перелетных птиц. Однако они выдвинули гипотезу о ее связи со зрительным нервом. Предполагается, что птицы, возможно, видят ультрафиолет, что помогает им создавать в голове "магнитную карту" для ориентации в полете.

Было много версий, где у них располагается магнитная чувствительность, но решили, что у них вообще со зрительным нервом все соединено, и вполне возможно, что они не просто видят больше, чем мы, а птицы видят ультрафиолет – у них "магнитная карта в голове" складывается, и они по ней летят. Ориентируются по солнцу, а когда спят, встают на курс, "включают автопилот" и полетели. Проснулись, "включили круиз-контроль" и дальше летят. У них однополушарный сон, а второе полушарие контролирует полет. Возможно, оно не контролирует миграцию, но то, что оно полет контролирует, это точно. Определить легко - один глаз закрыт, другой открыт рассказал биолог

Ранее сообщалось, что в конце октября в Москве и области стартовал сезон миграции перелетных птиц. Столицу покидают ласточки, кукушки, стрижи, мухоловки, скворцы и зяблики. Птички отправляются на юг и вернутся только весной.