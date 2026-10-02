Москва2 октВести.Пауки-летуны окутывают участки россиян десятками метров паутины, пишет SHOT. По сведениям издания, их нашествие наблюдают сразу в нескольких регионах России.
Пауки-летуны атакуют участки россиян. … На массовое появление молодых паучков жалуются жители Новгородской, Калининградской, Ленинградской и других областейговорится в публикации
Их паутина окутывает дома, деревья и землю так густо, что может показаться, будто это первый снег.
В сообщении поясняется, что пауки-летуны – не отдельный вид, а молодь разных мелких пауков. При осеннем потеплении они выпускают нити, которые подхватывает даже слабый ветер.
Таким образом они могут преодолевать большие расстояния и расселяться. Для людей они не опасны.