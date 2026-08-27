Москва27 авг Вести.Жители Воронежской области все чаще встречают южнорусских тарантулов – самых крупных пауков региона размером со спичечную коробку. В чем особенность членистоногих и почему их называют интровертами, в беседе с корреспондентом ИС "Вести" объяснил научный сотрудник Воронежского зоопарка Владислав Поляков.

У них есть понятие индивидуальной территории, и каждая особь защищает свою территорию на квадратные метры какие-то, где она построила гнездо. Если на одной территории попадаются несколько таких гнезд, то это, скорее всего, детеныши из одного выводка. Они не останутся, будут искать другие места и потихоньку расселяться. Колонию какую-то они образовать там не смогут рассказал Поляков

Серьезной опасности для человека эти пауки не несут. Кроме того, они могут быть помощниками в борьбе с вредителями, например, они охотятся на совок и медведок.