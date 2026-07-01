Травоядная пиранья Петрович переехала на ВДНХ Травоядная пиранья из БЦ на Марксистской переехала в "Москвариум"

Москва1 июл Вести.Самая большая травоядная рыба из семейства пираньевых – черный паку – переехала из бизнес-центра на Марксистской в "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Тропическая рыба по кличке Петрович, много лет жившая в небольшом аквариуме столичного бизнес-центра, обрела новый дом. Благодаря неравнодушным горожанам и совместной работе специалистов черный паку теперь содержится в "Москвариуме" на ВДНХ говорится в сообщении

В аквариуме офисного здания Петрович жил около 10 лет, за которые вырос из декоративной рыбки в крупную особь, из-за чего ему стало тесно. Посетители опасались, что рыба испытывает постоянный стресс и напугана.

Как рассказала руководитель биологического департамента центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер, перед тем, как выпустить Петровича в новые условия, его определили в карантинный аквариум, и только после этого он стал новым обитателем экспозиции "Затопленный лес". Теперь паку находится с сородичами в месте, которое максимально приближено к естественной среде обитания.