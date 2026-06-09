Сотрудники БЦ на Марксистской в Москве улучшат жилищные условия своей пиранье

Травоядная пиранья из БЦ на Марксистской может переехать в "Москвариум" Сотрудники БЦ на Марксистской в Москве улучшат жилищные условия своей пиранье

Москва9 июн Вести.В бизнес-центре (БЦ) на Марксисткой в Москве успокоили неравнодушных граждан, которые всерьез озаботились судьбой живущего в офисном здании черного паку – самой большой травоядной рыбы из семейства пираньевых.

Некоторое время назад посетители БЦ сообщили, что рыба живет в тесном аквариуме и выглядит "неважно". По их мнению, пиранья напугана и испытывает постоянный стресс.

Как рассказала ИС Вести сотрудница БЦ на Марксистской, черный паку живет у них несколько лет, он остался от прежнего арендатора.

Собеседница заверила, что пиранья питается специальным качественным кормом, а ее аквариум специалист чистит два раза в месяц.

У рыбы отменный аппетит, аквариум всегда чистый, никаких признаков нездоровья мы не наблюдаем. Но нужно учитывать, что рыба немолода – возраст скорее всего более чем почтенный сказала она

Однако после обращений посетителей в БЦ на Марксистской решили улучшить жилищные условия своей пираньи. В частности, рассматривается вариант приобретения для нее аквариума побольше – объемом 700-800 литров.

Кроме того, рыба может переехать на постоянное место жительства в "Москвариум" – такая возможность тоже обсуждается.