Москва19 сен Вести.Ядовитый паук Cheiracanthium punctorium распространяется на юге Финляндии, опасный вид уже добрался до полуострова Порккала неподалеку от Хельсинки. Об этом пишет агентство Suomen Luonto.

Уточняется, что расселяться паукам помогают воздушные потоки. Молодые особи выпускают нити паутины и с их помощью поднимаются в воздух.

Этот вид пауков называют наиболее ядовитым среди встречающихся в дикой природе Финляндии. Его укус напоминает осиный, после него у человека появляется отек и покраснение, а в отдельных случаях - тошнота и другие общие симптомы.

Подчеркивается, что наиболее многочисленные популяции этого вида пауков обитают в Центральной Европе, однако в последнее время расширение его ареала отмечают также в Швеции, Германии и странах Балтии.

27 августа сообщалось, что жители Воронежской области все чаще встречают южнорусских тарантулов – самых крупных пауков региона размером со спичечную коробку.