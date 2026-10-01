"Белкопад" в Москве: что делать при обнаружении бельчонка В Москве начался "белкопад"

Москва1 окт Вести.В российской столице начался сезон "белкопада" – подросшие бельчата, стремящиеся исследовать окружающий мир, все чаще выпадают из гнезд, и москвичи находят их в парках или дворах своих домов. Что делать в этом случае, "Москва 24" рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Обнаружив бельчонка, не нужно сразу думать, что он брошен. Мама может быть где-то поблизости и с большой вероятностью вернется за детенышем, чтобы перенести обратно в гнездо отметил специалист

Он посоветовал сначала осмотреть бельчонка. Если он выглядит здоровым, его лучше не трогать, поскольку мать-белка может не принять его обратно из-за оставшегося на шерсти человеческого запаха. Однако если детеныш обессилен или ранен, его надо аккуратно подобрать с земли, но не голыми руками – зверек может укусить. А белки переносят бешенство, лептоспироз, туляремию и другие опасные инфекции, напомнил Сафонов.

Бельчонка следует осторожно взять рукой, защищенной плотной тканью, поместить в небольшую коробку с отверстиями для вентиляции, и поставить ее в теплое место, чтобы малыш согрелся. Можно дать немного воды из пипетки, так как детеныш наверняка обезвожен, посоветовал биолог.

После этого, по его словам, следует позвонить в единую справочную службу города, чтобы там помогли связаться с Центром реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Бельчонком должны заниматься специалисты, указал Сафонов.