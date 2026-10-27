Биолог объяснил появление лис в Москве Биолог Гомыранов: во встрече с лисой в черте Москвы нет ничего необычного

Москва27 окт Вести.Нахождение лис в московских парках не являются необычным событием, заявил ИС "Вести" биолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

Встреча с лисой в условиях Москвы - в этом нет ничего необычного. Лиса - обычное животное для города, но действительно предпочитающие все же лесные массивы. Но мы должны понимать, что в Москве достаточно крупных лесных массивов, где могут жить лисы. Это и Филевский парк, и Лосиный остров, и Нескучный сад, ВДНХ, Ботанический сад. Это места, очень подходящие для лис пояснил он

На днях стало известно, что лиса попыталась похитить петуха на Городской ферме ВДНХ, домашнюю птицу удалось отбить у хищника.

По словам эксперта, в целом лисы являются всеядными, адаптирующимися животными.

Так же, как и собаки, они очень легко привыкают ко взаимодействию с человеком, и, соответственно, в городе лисы чувствуют себя достаточно комфортно. Ручные лисы - не такая уж и редкость. Для них в городе доступной пищи не так много. Однако мы должны понимать, что лесные массивы сильно разрушаются, и животным фактически не остается места, потому они вынуждены выходят к человеку, ищут доступную пищу. Это может быть петух, как на ВДНХ, это может быть мусор, который остался на помойке сказал он

Помимо лис, добавил биолог, в целом в черте городов граждане могут также встретить зайцев, косуль и кабанов.