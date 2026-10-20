Биолог объяснил, как не стать жертвой бешеной лисы Биолог Глазков: нельзя подкармливать и приближаться к лисам

Москва20 окт Вести.Чтобы не стать жертвой лисы, нельзя ни подкармливать, ни даже приближаться к животному. Лисы – одни из основных разносчиков смертельно опасного бешенства, рассказал "Абзацу" кандидат биологических наук Павел Глазков.

Некоторые люди начинают подкармливать лисиц или лисят, чего делать ни в коем случае нельзя, потому что они могут быть переносчиками бешенства, стригущего лишая и ряда других болезней, которые они могут передать человеку. Причем бешенством можно заразиться не только через прямой укус, но даже через слюну. То есть лисице достаточно просто облизнуть человека отметил Глазков

Зоолог посоветовал при встрече с лисой сразу же без паники уходить. Если животное проявляет настырность и идет следом, его необходимо отпугнуть: резко похлопать в ладоши или громко крикнуть. Можно также поднять над головой куртку, что зрительно увеличит размер и испугает животное.

Ранее сообщалось, что лисы все чаще стали появляются в городах и населенных пунктах России.