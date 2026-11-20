Зоолог: москвичам пора привыкнуть к соседству с лисами

Зоолог призвал жителей Москвы привыкнуть к соседству с лисами Зоолог: москвичам пора привыкнуть к соседству с лисами

Москва20 ноя Вести.Численность лис в Москве растет, жителям столицы пора адаптироваться к наличию диких животных в городе. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Количество лис в Москве, например, очевидно увеличилось, но нам просто надо приучиться в этом жить отметил зоолог

По словам специалиста, главная причина появления лис в городе - мусорные площадки. В открытых контейнерах остаются пищевые отходы, которые для хищника становится предсказуемым источником питания. Кроме того, Москва расширяется: строятся новые жилые комплексы, дороги, – а значит сокращаются привычные места обитания для лис.

Ранее сообщалось, что нахождение лис в московских парках не являются необычным событием.