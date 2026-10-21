Москва21 окт Вести.Россиянам стоит готовиться к нашествию ежей, об этом "Абзацу" рассказал зоолог Владимир Ефременко. По словам специалиста, причиной тому обилие кормовой базы рядом с людьми.

Конечно же, будут ежи. Помоек много, люди захламляют территории, там появляются грызуны, а грызунами питаются ежики. Они же всеядные. Основная их пища – это мыши, ящерицы, маленькие змеи, улитки всевозможные, слизни объяснил зоолог

По словам эксперта, если кто-то поймает ежа, то кормить животное нельзя, а поить можно только водой. А лучше отпустить ежика – так будет меньше грызунов и слизней на даче.

Ранее стало известно, что лисы все чаще стали появляться в городах и населенных пунктах России, что грозит вспышкой бешенства.