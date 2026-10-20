Петух Мазай с Городской фермы ВДНХ едва не стал жертвой лисы

Лиса едва не украла петуха с городской фермы ВДНХ Петух Мазай с Городской фермы ВДНХ едва не стал жертвой лисы

Москва20 окт Вести.Лиса попыталась похитить петуха по кличке Мазай, который живет на Городской ферме ВДНХ, домашнюю птицу удалось отбить у хищника. Об этом рассказали в пресс-службе фермы.

Инцидент произошел 18 октября.

Во время фестиваля у нас случился настоящий переполох! В воскресенье лис из соседнего Ботанического сада проделал подкоп и попытался утащить нашего петуха Мазая. К счастью, сотрудники Городской фермы сработали оперативно и отбили пернатого героя говорится в сообщении

На ферме уточнили, что с Мазаем все в порядке. Он находится в курятнике, где приходит в себя после произошедшего.