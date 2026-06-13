Москва13 июнВести.На территории Севастополя вновь сработала воздушная тревога из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности!предупредил он в своем канале в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 13 июня режим воздушной тревоги в Севастополе сохранялся почти 5,5 часа. В то же время на территории Республики Крым также действует режим беспилотной опасности.