Воздушная тревога снова сработала в Севастополе

В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога Воздушная тревога снова сработала в Севастополе

Москва13 июн Вести.На территории Севастополя вновь сработала воздушная тревога из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! предупредил он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 13 июня режим воздушной тревоги в Севастополе сохранялся почти 5,5 часа. В то же время на территории Республики Крым также действует режим беспилотной опасности.