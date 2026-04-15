В Подмосковье задержаны причастные к хищению 4 млн рублей дропповод и дроппер

Москва15 апр Вести.Подмосковные полицейские задержали дропповода и дроппера, которые причастны к хищению 4 млн рублей у жительницы Солнечногорска, сообщает подмосковный главк МВД.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве после звонка якобы представителя оператора связи, который убедил ее установить на телефон новое приложение.

При авторизации потерпевшая предоставила злоумышленникам дистанционный доступ к смартфону, а после обнаружила, что с ее банковского счета были произведены списания на общую сумму 4 млн рублей говорится в публикации подмосковной полиции в мессенджере MAX

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, по подозрению в совершении этих противоправных действий задержаны два жителя Средней Азии 26 и 30 лет.

Один из них исполнял роль дроппера, а второй – дропповода.

Дропповод скупал банковские карты у соотечественников, через одну из них правонарушители и провели транзакции пояснила Татьяна Петрова

Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу. Правоохранители ведут розыск соучастников и проверку причастности задержанных к аналогичным эпизодам.