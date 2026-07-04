Москва4 июл Вести.В субботу, 4 июня на территории Свердловской области дважды объявлялся режим ракетной опасности, при котором в екатеринбургском аэропорту Кольцово в целях безопасности были временно запрещены полеты.

В первый раз тревога прозвучала в 3.40, после чего была отменена в 3.54, следует из сообщений губернатора Дениса Паслера в MAX. Повторно режим ракетной опасности вводился с 4.47 до 5.35 мск.

В настоящее время тревога из-за ракетной угрозы на территории региона отменена, однако в аэропорту Кольцово пока сохраняется временный запрет на полеты.