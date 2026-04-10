В Свердловской области вместе с временным закрытием аэропорта Кольцово вводился упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Ответственные службы и ведомства были переведены в режим готовности. Предприятия усиливали меры безопасности и проводили мероприятия по своим протоколам действий. Сигнал "Тревога" не вводился в регионе уточняется в Telegram-канале ведомства

В то же время в аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов. На данный момент усиленные меры безопасности отменены, поскольку угроза ракетной атаки не подтвердилась.

Ночью 10 апреля нескольких регионах Приволжского федерального округа, включая Самарскую область и Татарстан, объявлялся режим ракетной опасности, который действовал на отдельных территориях до двух и более часов.