Москва18 маяВести.В небе над Тульской областью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В течение дня подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 2 украинских беспилотника

написал губернатор в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.