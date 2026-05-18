В Тульской области сбили 2 БПЛА противника, опасность атаки сохраняется Над Тульской областью система ПВО сбила 2 украинских БПЛА

Москва18 мая Вести.В небе над Тульской областью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В течение дня подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 2 украинских беспилотника написал губернатор в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.