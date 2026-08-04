Миляев: в Тульской области сбили один дрон

В Тульской области сбит один БПЛА Миляев: в Тульской области сбили один дрон

Москва4 авг Вести.Силы противовоздушной обороны РФ сбили еще один беспилотник на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Пострадавшие отсутствуют.

По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112 отмечается в сообщении

На территории Тульской области сохраняется беспилотная опасность.