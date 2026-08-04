Москва4 авгВести.Силы противовоздушной обороны РФ сбили еще один беспилотник на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Пострадавшие отсутствуют.
По предварительным данным разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112отмечается в сообщении
На территории Тульской области сохраняется беспилотная опасность.