На площадке автозавода Haval в Тульской области произошло возгорание

В Тульской области вспыхнула площадка автозавода Haval На площадке автозавода Haval в Тульской области произошло возгорание

Москва18 апр Вести.Возгорание произошло на площадке строящегося завода, относящегося к предприятию Haval. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Грейт Волл Мотор Рус".

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 18 апреля, на стройплощадке, где ведутся работы по возведению завода автокомпонентов.

18 апреля произошло возгорание на строительной площадке на территории российского завода Haval в Тульской области цитирует сообщение агентство

Очаг возгорания локализовали, ситуация находится под контролем, заверили в пресс-службе. Огонь повредил фасад здания, масштаб причиненного ущерба оценивается.