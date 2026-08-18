В Воронежской области объявлена угроза дронов - Кантемировский район под ударом В Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников

Москва18 авг Вести.В Воронежской области объявили режим "Беспилотная опасность". Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА написал Александр Гусев

Отмечается, что в Кантемировском районе работают системы оповещения - тревога объявлена в связи с угрозой непосредственного удара дронов.

Расчеты противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности.

Власти просят жителей не паниковать и следить за дальнейшими оповещениями от МС или регионального правительства.