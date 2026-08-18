Москва18 авгВести.В Воронежской области объявили режим "Беспилотная опасность". Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.
Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАнаписал Александр Гусев
Отмечается, что в Кантемировском районе работают системы оповещения - тревога объявлена в связи с угрозой непосредственного удара дронов.
Расчеты противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности.
Власти просят жителей не паниковать и следить за дальнейшими оповещениями от МС или регионального правительства.