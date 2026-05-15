В зоопарке на Сахалине у пары кенгуру Беннета родился первый детеныш В сахалинском зоопарке у пары кенгуру Беннета впервые появилось потомство

Москва15 мая Вести.В зоопарке Сахалина впервые появился детеныш у единственной живущей там пары кенгуру Беннета. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Степана Сергеева.

Представители австралийской фауны были завезены в Сахалинский зооботанический парк в 2024 году из российских зоопарков: трехлетнего самца привезли из Санкт-Петербурга, самочку, которая на год младше, - из Челябинска.