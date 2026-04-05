Москва5 апрВести.Два американских сенатора - республиканец Роджер Викер и демократ Жанна Шахин - заподозрили в разведывательной деятельности делегацию Госдумы, которая посетила США.
Викер и Шахин направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с требованием объяснить визит российской делегации в США.
В своем письме сенаторы заявили, что делегация Госдумы посетила США якобы для разведывательной деятельности.
Делегация прибыла в США с одной целью - продвигать стратегические цели Кремля, включая сбор дополнительной полезной разведывательной информацииотмечают Викер и Шахин в своем письме
При этом неясно, на каком основании два сенатора сделали такие предположения.
Делегация из пяти депутатов Госдумы завершила свой визит в США. Депутаты провели закрытые переговоры с представителями Белого дома, а также встретились с законодателями от обеих американских партий.
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала ИС "Вести", что идея о приглашении российских депутатов в Вашингтон стала смелым решением.