Два сенатора США увидели разведывательные цели в визите делегации Госдумы

Москва5 апр Вести.Два американских сенатора - республиканец Роджер Викер и демократ Жанна Шахин - заподозрили в разведывательной деятельности делегацию Госдумы, которая посетила США.

Викер и Шахин направили министру финансов США Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио письмо с требованием объяснить визит российской делегации в США.

В своем письме сенаторы заявили, что делегация Госдумы посетила США якобы для разведывательной деятельности.

Делегация прибыла в США с одной целью - продвигать стратегические цели Кремля, включая сбор дополнительной полезной разведывательной информации отмечают Викер и Шахин в своем письме

При этом неясно, на каком основании два сенатора сделали такие предположения.

Делегация из пяти депутатов Госдумы завершила свой визит в США. Депутаты провели закрытые переговоры с представителями Белого дома, а также встретились с законодателями от обеих американских партий.

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала ИС "Вести", что идея о приглашении российских депутатов в Вашингтон стала смелым решением.