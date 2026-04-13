Москва13 апр Вести.Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из Абу-Даби, подтвердив тем самым свой визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Фотография мечети шейха Заида, снятая предположительно с борта самолета, была размещена Дмитриевым на его странице в социальной сети. К публикации было добавлено лаконичное описание: "Абу-Даби". Ранее о возможном визите главы РФПИ в ОАЭ официально не сообщалось.