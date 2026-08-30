Власти Севастополя предупредили жителей об учебных стрельбах Жителей Севастополя предупредили об учебных стрельбах

Москва30 авг Вести.В Севастополе вечером 30 августа флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с противодиверсионными силами и средствами, запланированы стрельбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ориентировочно до 22.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС говорится в сообщении

Также глава города предупредил о стрельбах из различных видов оружия, гранатометании и реактивном бомбометании. Будут слышны неоднократные взрывы, добавил Развожаев.