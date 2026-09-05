Москва5 сенВести.В подмосковном городе Фрязино на Советской улице вспыхнул двухэтажный торговый центр. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" на платформе MAX.
Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и установили, что очаг возгорания находится в зоне касс магазина "Дикси" на первом этаже.
В городе Фрязино на улице Советской произошло возгорание в двухэтажном торговом центре… Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в кассовой зоне магазина "Дикси"говорится в публикации
Пламя охватило 10 квадратных метров, но огонь не успел распространиться дальше. В 00.54 возгорание локализовали.
Информации о пострадавших не поступало.
Выясняются все обстоятельства случившегося.