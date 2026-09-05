Пожар в торговом центре во Фрязино локализован

Во Фрязино на улице Советской загорелся торговый центр Пожар в торговом центре во Фрязино локализован

Москва5 сен Вести.В подмосковном городе Фрязино на Советской улице вспыхнул двухэтажный торговый центр. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" на платформе MAX.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и установили, что очаг возгорания находится в зоне касс магазина "Дикси" на первом этаже.

В городе Фрязино на улице Советской произошло возгорание в двухэтажном торговом центре… Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в кассовой зоне магазина "Дикси" говорится в публикации

Пламя охватило 10 квадратных метров, но огонь не успел распространиться дальше. В 00.54 возгорание локализовали.

Информации о пострадавших не поступало.

Выясняются все обстоятельства случившегося.