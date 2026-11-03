Пассажиров, находившихся в самолетах во Внуково, вернули в терминал

Во Внуково пассажиров, находившихся в самолетах, высадили в терминал Пассажиров, находившихся в самолетах во Внуково, вернули в терминал

Москва3 ноя Вести.Пассажиры, ожидавшие вылета на бортах самолетов во Внуково, высажены в терминал из-за действующих в аэропорту ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Росавиация ввела запрет на полеты во Внуково около 22.50 мск 2 ноября.

Аэропорт Внуково находится в ожидании снятия режима ограничений на прием и выпуск воздушных судов... Пассажиры, находившиеся на борту самолетов, высажены в терминал сказано в сообщении

Отмечается, что сотрудники аэропорта выдают пассажирам бутилированную воду, коврики, авиакомпании предоставили питание. В терминале А доступны зарядные станции, питьевые фонтанчики, капсульные отели, бесплатная игровая зона и продуктовый минимаркет.