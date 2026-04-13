Во время репетиции в московской студии джазовую певицу ударило током

Москва13 апр Вести.В центре Москвы во время репетиции в студии 22-летнюю джазовую исполнительницу ударило током. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на слова мамы пострадавшей Натальи Кучер.

Вокалистка Анна во время инцидента держала в руках микрофон и решила взять подключенный к розетке телефон. Из-за неисправности электрики через руки девушки прошел ток.

Был подключен телефон в розетку, на зарядке стоял, и она с телефоном в руках стояла, и ток прошел. <…> Трясло сильно, Анна упала, и это все прекратилось. Она говорила: "Я не могла отпустить ни то, ни другое" пояснила Наталья

После удара током девушку отвезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где ее обследовали.

Отмечается, что ток прошел не через все тело, а только через руки, поэтому состояние девушки стабильное.