Военный эксперт Рамм: вопрос освобождения Донбасса не в погоне за временем

Военный эксперт рассказал, когда Россия освободит Донбасс полностью Военный эксперт Рамм: вопрос освобождения Донбасса не в погоне за временем

Москва13 июл Вести.Россия вскоре начнет уничтожать все объекты на территории Украины в радиусе 100 км от линии фронта, заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, а главком ВСУ Александр Сырский признал серьезные проблемы у украинской армии на ряде участков фронта.

Заместитель главного редактора интернет-проекта "Милитарист" Алексей Рамм рассказал KP.RU о перспективах на фронте.

По его словам, окончание СВО возможно в конце текущего – начале следующего года.

Донбасс - это, скорее всего, конец этого года, начало следующего. Вопрос не в погоне за временем. Надо стараться, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Чтобы не было больших потерь сказал Рамм

Говоря о помощи ЕС, он отметил, что в России никто не хочет противостояния с Европой, но "европейцы на этот трек встали". "И сворачивать с него не хотят", продолжил он.

Для них логическим продолжением боевых действий на Украине станет уже их непосредственное вмешательство пояснил эксперт

Алексей Рамм подчеркнул, что победа должна быть безоговорочной, чтобы европейцы не захотели продолжить.

По словам военного эксперта, России необходимо освободить Донбасс с минимальными потерями, чтобы, выйдя на границы бывшей Донецкой области, у нас было достаточно сил для продолжения дальнейших успешных действий на территории Украины.

Если мы выходим с такими условиями за территорию Донбасса, у нас открываются прекрасные перспективы не только освобождения Новороссии, а требования любых условий. Дальше Донецкой области противник не сможет организовать длительную оборону пояснил Рамм

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российская армия обязательно возьмет все укрепленные районы вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.