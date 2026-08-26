Росавиация: ограничения введены в аэропортах Чебоксар и Нижнего Новгорода

Временные ограничения в работе введены в двух аэропортах РФ Росавиация: ограничения введены в аэропортах Чебоксар и Нижнего Новгорода

Москва26 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта ввели в аэропортах Чебоксар и Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации. Информация была опубликована 26 августа в канале МАХ.

Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в 02.41 по Москве

Через семь минут аналогичная информация поступила и для аэропорта Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, причиной введения ограничений стала необходимость обеспечения безопасности полетов. О сроках действия принятых мер не сообщается.