Москва26 авгВести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта ввели в аэропортах Чебоксар и Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации. Информация была опубликована 26 августа в канале МАХ.
Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, опубликованном в 02.41 по Москве
Через семь минут аналогичная информация поступила и для аэропорта Нижнего Новгорода.
По данным ведомства, причиной введения ограничений стала необходимость обеспечения безопасности полетов. О сроках действия принятых мер не сообщается.