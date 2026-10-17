Бойцы ВС РФ взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области

Российские войска освободили Великомихайловку в Днепропетровской области Бойцы ВС РФ взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области

Москва17 окт Вести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Великомихайловка в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области говорится в сообщении

Уточняется, что военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады морской пехоты в двух районах населенных пунктов Днепропетровской области и трех районах населенных пунктов Запорожской.

16 октября начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что подразделения группировки войск "Восток" создают зону безопасности в Днепропетровской области.