Две женщины ранены при атаке украинского дрона в донецкой Горловке

ВСУ атаковали донецкую Горловку, есть пострадавшие и разрушения Две женщины ранены при атаке украинского дрона в донецкой Горловке

Москва30 июл Вести.При атаке ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики ранения получили два человека, повреждены квартира и инфраструктура коммунального предприятия. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранены две мирные жительницы… Повреждена инфраструктура одного из коммунальных предприятий… В центре Горловки повреждена квартира в результате прямого попадания дрона украинских террористов написал мэр в мессенджере МАХ

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не уточняются.