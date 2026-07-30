Москва30 июлВести.При атаке ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики ранения получили два человека, повреждены квартира и инфраструктура коммунального предприятия. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранены две мирные жительницы… Повреждена инфраструктура одного из коммунальных предприятий… В центре Горловки повреждена квартира в результате прямого попадания дрона украинских террористовнаписал мэр в мессенджере МАХ
Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не уточняются.