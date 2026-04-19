ВСУ взорвали школу во Владимировке ДНР, в которую их не впустили

Москва19 апр Вести.Украинские боевики взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике (ДНР) за то, что директор не разрешила им расположиться в здании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца из населенного пункта Николая Шевченко.

По словам мужчины, боевики пришли к директору учреждения с просьбой разрешить им жить там.

Она (директор школы. – Прим. ред.) им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили рассказал Шевченко

Позже выяснилось, что здание школы подверглось ракетному обстрелу боеприпасами французского производства.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате ударов Вооруженных сил Украины в городе Алешки уничтожены все школы и детские сады.