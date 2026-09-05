Москва5 сенВести.В России за сутки 5 сентября закрылся второй аэропорт, сообщает пресс-служба Росавиации в MAX.
Ночью в 1.40 по московскому времени приостановила работу авиагавань Сочи. Меры действовали чуть более часа.
Кроме того, в 22.10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Геленджика.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовсказано в сообщении
В Геленджике объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в MAX глава города-курорта Алексей Богодистов.