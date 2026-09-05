В России по соображениям безопасности за сутки закрылся второй аэропорт

Второй аэропорт закрылся в России за сутки по соображениям безопасности В России по соображениям безопасности за сутки закрылся второй аэропорт

Москва5 сен Вести.В России за сутки 5 сентября закрылся второй аэропорт, сообщает пресс-служба Росавиации в MAX.

Ночью в 1.40 по московскому времени приостановила работу авиагавань Сочи. Меры действовали чуть более часа.

Кроме того, в 22.10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Геленджика.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов сказано в сообщении

В Геленджике объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в MAX глава города-курорта Алексей Богодистов.