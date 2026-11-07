Москва7 нояВести.В Крыму пауэрбанк взорвался ночью внутри шкафа с вещами в детской комнате. Возгорания не последовало. О происшествии сообщает ИА "Регнум" со ссылкой на очевидца.
Как рассказала женщина, в момент взрыва устройство не заряжалось и не было подключено к телефону. Громкий хлопок разбудил ребенка, который спал в комнате, и тот позвал взрослых.
Так как у нас в Крыму сейчас проблемы со светом, я думаю, многие пользуются пауэрбанкамиотметила крымчанка
Женщина посоветовала согражданам проверить свои зарядные устройства и не пользоваться неисправными.