Якутский суд конфисковал у бутлегера автомобиль Toyota Corolla Бутлегер получил штраф с конфискацией Toyota Corolla за незаконную продажу водки

Москва11 мая Вести.Житель Верхневилюйского района поплатился за продажу алкоголя из-под полы: суд приговорил его к штрафу и конфискации автомобиля, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за продажу алкоголя без разрешения. В этот раз он уличен в реализации одной бутылки водки из своего автомобиля Toyota Corolla Spacio.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчина осужден по ст. 171.4 УК РФ к штрафу в размере 50 000 рублей с конфискацией автомобиля Toyota Corolla Spacio отметили в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.