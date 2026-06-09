Три БПЛА сбиты за час на подлете к Москве

За час на подлете к Москве сбиты три беспилотника Три БПЛА сбиты за час на подлете к Москве

Москва9 июн Вести.Беспилотный летательный аппарат сбит на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За час ПВО уничтожила три дрона, летевших в направлении Москвы. Сергей Собинин публиковал в мессенджере MAX уведомления о перехвате воздушных целей в 18.09, 18.37 и в 18.52 по московскому времени во вторник, 9 июня.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков говорится в заявлении столичного градоначальника

По последним данным, с начала текущих суток перехвачены 19 беспилотников, следовавших в Москве.