Москва24 июнВести.Три беспилотных летательных аппарата сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Уведомление об этом столичный градоначальник опубликовал в мессенджере MAX в 12.47 по московскому времени в среду, 24 июня.
Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москвуговорится в заявлении
На месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб.
Около часа назад, в 11.47 по московскому времени, сообщалось, что расчеты средств противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших к Москве.