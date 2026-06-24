На подлете к Москве сбиты еще три БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, летевших к Москве На подлете к Москве сбиты еще три БПЛА

Москва24 июн Вести.Три беспилотных летательных аппарата сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уведомление об этом столичный градоначальник опубликовал в мессенджере MAX в 12.47 по московскому времени в среду, 24 июня.

Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву говорится в заявлении

На месте падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб.

Около часа назад, в 11.47 по московскому времени, сообщалось, что расчеты средств противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших к Москве.