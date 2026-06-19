Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве сбиты три БПЛА Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве

Москва19 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 12.06 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Накануне Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — на подлете к столице было уничтожено около 194 вражеских БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о 17 пострадавших мирных жителях и значительных повреждениях в разных муниципалитетах.