Москва19 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 12.06 мск.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Накануне Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — на подлете к столице было уничтожено около 194 вражеских БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о 17 пострадавших мирных жителях и значительных повреждениях в разных муниципалитетах.