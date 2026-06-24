Силы ПВО уничтожили еще три дрона на подлете к Москве

Ликвидированы еще три беспилотника, летевших к Москве Силы ПВО уничтожили еще три дрона на подлете к Москве

Москва24 июн Вести.Средства противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву написал Сергей Собянин

Уведомление опубликовано в мессенджере MAX в 16.55 в среду, 24 июня.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, в 13.21 по московскому времени, сообщалось об уничтожении двух БПЛА, направлявшихся к Москве.