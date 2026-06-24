Москва24 июнВести.Средства противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москвунаписал Сергей Собянин
Уведомление опубликовано в мессенджере MAX в 16.55 в среду, 24 июня.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее, в 13.21 по московскому времени, сообщалось об уничтожении двух БПЛА, направлявшихся к Москве.