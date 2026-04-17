Брат главы минздрава Дагестана арестован за хищения на COVID-тестах

Москва17 апр Вести.Бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат министра здравоохранения республики Кирилл Глазов арестован по делу о мошенничестве при закупке тестов на COVID-19, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram‑канале.

Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата регионального парламента, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) написали в пресс-службе

Следствие считает, что в период с ноября 2021 года по март 2022 года обвиняемый, бывший тогда первым зампредседателя комитета по здравоохранению, вместе с экс-советником главы республики и рядом неустановленных лиц похитил бюджетные средства при закупке экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Ущерб от действий Глазова составил 137 млн рублей.

Постановлением Кировского районного суда Махачкалы обвиняемый заключен под стражу до 13 июня 2026 года.