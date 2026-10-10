Захарова заявила, что рыба начинает гнить с головы, а ЕС - с Каллас

Захарова вспомнила поговорку Плутарха, говоря о Каллас Захарова заявила, что рыба начинает гнить с головы, а ЕС - с Каллас

Москва10 окт Вести.Рыба начинает вонять с головы, а Евросоюз - с главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью ТАСС она вспомнила известную поговорку древнегреческого мыслителя Плутарха о том, что рыба начинает гнить с головы.

В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС - с Каллас сказала Захарова

Ранее Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС 12 октября утвердят крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций.