Москва10 октВести.Рыба начинает вонять с головы, а Евросоюз - с главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью ТАСС она вспомнила известную поговорку древнегреческого мыслителя Плутарха о том, что рыба начинает гнить с головы.
В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС - с Каллассказала Захарова
Ранее Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС 12 октября утвердят крупнейший с 2022 года пакет антироссийских санкций.