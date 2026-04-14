Закупки лифтов на замену сократили в российских регионах вдвое

Москва14 апр Вести.Объем закупок лифтов в российских регионах за январь – март 2026 года сократился более чем вдвое, сообщает "Коммерсант".

Как следует из подсчетов Российского лифтового объединения, всего с начала года было куплено 2,4 тысячи единиц оборудования. Падение составило 55%.

На покупку подъемников власти субъектов РФ также потратили в 2 раза меньше средств – 10,7 миллиарда рублей отмечает издание

Лидер по закупкам оборудования в начале 2026 года стали Смоленская область (555 штук) и Краснодарский край (192 штуки).

На данный момент нормативные требования предписывают заменить 100 тысяч из 600 тысяч работающих по России лифтов из-за истечения срока эксплуатации. Сделать это требуется к 2030 году.