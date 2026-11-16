Зарплата в 1,35 млн руб. зафиксирована в морском пастбищном рыбоводстве Самая высокая зарплата зафиксирована в морском пастбищном рыбоводстве

Москва16 ноя Вести.В морском пастбищном рыбоводстве зафиксировали самую высокую зарплату в России – 1,35 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Сотрудники отрасли разводят мальков в искусственных условиях, после чего выращивают их в морских водоемах и вылавливают.

В сфере финансов с высокими заработками выделилось управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Здесь сотрудники в среднем ежемесячно получали 721 тысячу рублей.

В управлении ценными бумагами зафиксированы зарплаты в 645 тысяч рублей.

Работники холдинговых компаний за первые восемь месяцев года в среднем получали 529 тысяч рублей, перестраховочных организаций – 528 тысяч. Сотрудники управления инвестиционными фондами получали в среднем 518 тысяч рублей, у операторов лотерей зарплаты сотрудников в среднем достигали 513 тысяч.

Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.