Москва17 сен Вести.Беспилотная опасность объявлена на территории Владимирской области. Гражданам необходимо укрыться в помещениях. Возможны перебои в работе мобильного интернета. Соответствующее уведомление ГУ МЧС России по региону разместило в мессенджере МАХ 17 сентября, в четверг, в 22.25.

Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета говорится в сообщении ведомства

Там также напомнили о запрете на съемки и публикацию в интернете БПЛА и работы ПВО.