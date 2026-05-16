Москва16 мая Вести.Жители Северска в ДНР Наталья и Юрий Дуболаз в комментарии ИС "Вести" рассказали, как прятали свою 9-летнюю дочь от принудительной эвакуации. Для того, чтобы ребенка не нашли представители соцслужб, мужчина оборудовал убежище внутри дивана.

Сначала [они] ходили по домам, у кого дети, с документом, мол, если ты пишешь отказную на эвакуацию ребенка, значит, городская власть никакой ответственности за ребенка не несет. И недели не прошло [после написания документа на отказ], стали ходить милиция, разные волонтеры. Ходили каждый день, через день искали, лазили, под кровати залазили, с фонариками, во дворе, все везде пересматривали. Мы врали, что отправили дочь к брату жены. А по факту она была у нас. Я в мягком уголке с обратной стороны вырезал ей дырку, чтобы она могла в мягкий уголок спрятаться. В подвале на дверях прикрутил два уголка, сверху вешалка с вещами. Чтобы дочь могла под вещи спрятаться и закрыться поделился он

Его супруга Наталья Дуболаз отмечает, что принудительной эвакуации в Северске подверглись множество семей с детьми.

У них списки были, сколько где детей, скольких вывезли. Повывозили даже не десятки, не сотни, а там тысячи [детей] сказала она

По словам женщины, за каждого принудительно отселенного ребенка была назначена фиксированная плата. Причем родителям не сообщалось, куда их ребенка увозят и где разместят.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что принудительная эвакуация детей является привычной практикой киевского режима.