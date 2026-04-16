Известный инвестор в emerging markets Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет

Знаменитый инвестор Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет Известный инвестор в emerging markets Марк Мобиус умер в возрасте 89 лет

Москва16 апр Вести.Известный инвестор Марк Мобиус, продвигавший инвестиции в emerging markets, умер 15 апреля в возрасте 89 лет, заявила его пресс-секретарь Кайли Вонг на странице Мобиуса в LinkedIn.

Руководство компанией Mobius Investments возьмут на себя партнеры Мобиуса.

Один из партнеров - Джон Ниния - заявил агентству Bloomberg, что Мобиус умер в Сингапуре.

Более 30 лет Мобиус возглавлял подразделение emerging markets в инвестфонде Franklin Templeton Investments. Его считали главным популяризатором инвестиционных возможностей в странах Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

Мобиус создал один из первых в мире паевых фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, которым управлял до 2016 года.

По данным Morningstar, с 1989 года до ухода Мобиуса из Templeton доходность инвестиций в его фонд составляла в среднем 13,4% в год.

Со времени начала расчета индекса MSCI Emerging Markets в 2001 году доходность фонда Мобиуса опережала этот бенчмарк в среднем на 1,9% в год.