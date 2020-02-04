Экономика
4 февраля 2020 15:08
"Нафтогаз" в январе получил от "Газпрома" 578,4 миллиона долларов за транзит газа
4 февраля 2020 14:49
Sony увеличила прогноз годовой прибыли на фоне роста продаж датчиков для смартфонов
4 февраля 2020 13:49 Вести.Экономика
Эксперты подсчитали, сколько "бесценных" специалистов ищет работу
4 февраля 2020 12:33
Hyundai приостанавливает производство в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая
4 февраля 2020 12:20
Казино в Макао закроются на две недели, чтобы сдержать распространение коронавируса
4 февраля 2020 10:41 Вести.Экономика