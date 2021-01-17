Грачевского проводили продолжительными аплодисментами

В Доме кино в Москве завершилась церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским. В четверг, 14 января, он умер в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом COVID-19.

Проститься с Борисом Грачевским пришли, в частности, артист Бедрос Киркоров и поэт Симон Осиашвили, актеры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский и Оксана Стешина, телеведущая Елена Малышева, коллектив "Ералаша", многочисленные друзья, коллеги и поклонники творчества.

Грачевского проводили в последний путь продолжительными аплодисментами, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище.