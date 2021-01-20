В России запретили аниме "Тетрадь смерти"

Популярное в России японское аниме "Тетрадь смерти" запретил Колпинский райсуд Санкт-Петербурга. На запрете настаивала прокуратура. В декабре 2020 года в суды были поданы 9 исков с требованиями запретить "Тетрадь смерти" и ряд других мультфильмов. Среди них "Межвидовые рецензенты", "Эльфийская песнь" и "Токийский террор". В иски были включены еще 49 сайтов, которые распространяют опасную для детей информацию.

По мнению сотрудников прокуратуры, в этих аниме показаны сцены насилия и жестокости, расчлененка, нетрадиционные сексуальные отношения и другие неприемлемые для детской и подростковой психики вещи. В 2013 году, после того, как в Екатеринбурге обнаружили тело школьницы, в вещах которой были комиксы "Тетрадь смерти", активисты пытались запретить аниме на Урале.

В Санкт-Петербурге в январе 2021 года покончил с собой школьник, который был фанатом аниме "Тетрадь смерти". Он состоял в группе почитателей аниме в одной из соцсетей. На Новый год мальчик попросил подарить ему белую рубашку и красный галстук, который носит главный герой японского мультфильма.

Заседание Колпинского суда транслировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На видео суд под председательством судьи Дмитрия Никулина знакомился с аниме, чтобы вынести по итогам просмотра обоснованное решение. Кроме того, эксперты предоставили суду заключение экспертиз. В них заявляется, что "Тетрадь смерти" и третий эпизод "Инуяшки" несут деструктивный заряд, наносящий вред детской психике.

По мнению специалиста Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василия Белова, сериалы навязывают допустимость убийства, формируя чувство безнаказанности, а также нивелируют инстинкт самосохранения и размывают понятия добра и зла.